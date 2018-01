PR-owy trik się nie udał. Ministrowie skromnie, autobusem, a za nimi 20 limuzyn

Ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego z Pałacu Prezydenckiego odjechali wspólnie. Podstawiono autobus, którym skromnie i tanio mieli się przemieścić członkowie rządu. PR-ową akcję zakłócił jeden szczegół: za autobusem jechał rząd pustych limuzyn, należących do poszczególnych ministrów.

Po pamiątkowym zdjęciu wszyscy ministrowie wsiedli do czekającego już autobusu. To stara sztuczka, stosowana jeszcze w czasach Donalda Tuska - ma pokazać, że nowa ekipa będzie bardziej oszczędna, że nie zależy jej na luksusach i przywilejach. To tym bardziej cenne, że w ostatnich dniach sporo mówiło się o nagrodach, jakie przyznali swoim podwładnym ministrowie. Oczywiście tak jak za Tuska, tak i teraz później wszyscy przesiedliby się do wygodnych limuzyn i korzystali z przywilejów władzy.