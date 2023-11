Pożyczki i zapomogi dla posłów. 10 mln zł z Kancelarii Sejmu

Kwoty niskie. Oprocentowanie doskonałe

Kwoty były zróżnicowane - od 5 tys. zł do 40 tys. zł. Oczywiście, za tę kwotę nie da się kupić nawet kawalerki do remontu, ale jest to doskonały sposób na obniżenie kosztów zakupu nieruchomości. Pożyczka z sejmowego funduszu świadczeń socjalnych jest bowiem oprocentowana w przypadku spłaty w 12 ratach na 1 proc., w przypadku 24 rat - na 2 proc.