Pożyczał strażnikom pieniądze. Więzień zginął w tajemniczych okolicznościach

W 2013 roku w jednej z cel wrocławskiego więzienia znaleziono zwłoki 34-letniego Rafała Markiewicza, który odsiadywał wyrok za zabójstwo. Dziennikarze "Superwizjera" TVN dotarli do nowych informacji ws. tajemniczej śmierci więźnia.

- Jeżeli w zakładzie karnym w porze nocnej dzieje się taka sytuacja, a młody, wysportowany człowiek, który ubiega się o warunkowe zwolnienie... To mi jakby dało dużo do myślenia. Że coś tutaj musiało być i trzeba przyjąć tę najgorszą wersję, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, tylko faktycznie zaangażowanie osób trzecich. I udział osób trzecich, które miały w tym jakiś interes. Źródeł, które o tym sygnalizowały, było co najmniej kilka - powiedział dziennikarzom "Superwizjera" policjant, który rozpracowywał układ we wrocławskim zakładzie karnym.