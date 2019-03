Poznań: tragiczny wypadek na A2. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne

Tragiczny wypadek na poznańskim odcinku autostrady A2. Podczas manewru wyprzedzania bus zderzył się z osobowym oplem. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne.

Do wypadku doszło ok. godz. 5 rano, między węzłami Krzesiny, a Poznań Wschód. Podczas wyprzedzania bus przewożący 9 osób zderzył się z osobowym oplem, którym podróżowała jedna osoba.

Na nitce z Poznania do Warszawy utworzyły się korki, przejazd w miejscu wypadku odbywa się tylko jednym pasem. Według służb utrudnienia na autostradzie A2 mogą potrwać co najmniej do godziny 9.