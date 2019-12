Poznań też ma aferę w oczyszczalni ścieków. Awaria od 9 miesięcy. Wywożą tysiące ton osadów

Jeszcze nie umilkły echa awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka, a już wychodzi jaw podobna afera w Poznaniu. Od marca nie działa suszarnia osadów ściekowych w Poznańskiej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Tysiące ton osadów są wywożone na składowisko.

15 tys. ton śmierdzących osadów ze ścieków komunalnych poznańska spółka Aquanet zmuszona jest wywozić samochodami na składowisko w Pniewach oraz do Piły. Koszt operacji przekroczy 8 mln zł. Co ciekawe, do wywozu osadów zatrudniono przewoźnika, który działał podczas awarii warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Nieczystości z Warszawy i Poznania lądują na tym składowisku w Dęborzycach koło Pniew (woj. wielkopolskie).

Do tej pory informacja o awarii w oczyszczalni ścieków w Poznaniu nie była publicznie znana. 3 grudnia potwierdził ją wiceprezydent Poznania Bartosz Guss, w odpowiedzi na interpelację radnego z Poznania. Michał Grześ (PiS) pytał, czy prawdą jest, co mówią mu mieszkańcy, że w instalacji oczyszczalni doszło do eksplozji i dzieje się to samo w Warszawie.