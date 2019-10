Awaria spalarni w oczyszczalni "Czajka". Co z gwarancją? Zaskakujące informacje od wykonawcy

Chociaż spalarnia osadów w oczyszczalni "Czajka" kosztowała 477 mln zł, to gwarancja na instalację skończyła się po niespełna 2,5 roku od jej oddania do użytku. W rozmowie z WP przedstawiciele wykonawcy deklarują pomoc w jej naprawie, a nawet asystę swoich ekspertów. Jednak - jak zaznaczają - koszty to już sprawa MPWiK.

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" w trakcie budowy. Po 7 latach wyszły dwie wielkie awarie: kolektora ściekowego oraz spalarni osadów. (Agencja Gazeta, Fot: Agata Grzybowska)

Nadal trwa kryzys ekologiczny związany z awarią spalarni osadów w oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Ta kluczowa instalacja nie działa od listopada 2018 roku. To oznacza, że warszawska spółka MPWiK zmuszona jest zlecać transport odpadów do składowisk odległych nawet o 300 kilometrów do stolicy.

Ostatnio pisaliśmy o małej gminie Sieniawa na Podkarpaciu, do której trafią tysiące ton nieczystości. Ponieważ rozwożenie osadów po Polsce kosztuje około 1,7 mln zł miesięcznie, inspektorzy ochrony środowiska zarzucili MPWiK niegospodarność. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBA.

Nie umieją się dogadać. Powstaje 380 ton paskudnych osadów dziennie

Tymczasem zaskakującą deklarację składa wykonawca spalarni, firma Veolia Water Technologies. - Niezależnie od sporu pomiędzy Veolia Water Technologies a MPWiK dotyczącego momentu zakończenia okresu gwarancyjnego, podtrzymujemy ofertę wsparcia technicznego i udziału swoich ekspertów w ustaleniu przyczyny awarii i metody naprawy - informuje WP Łukasz Kaczmarek, członek zarządu Veolia Water Technologies.

Podkreśla, że od pierwszych dni po wystąpieniu awarii VWT zaoferowała pomoc w bezpośrednich działaniach w spalarni. Obie firmy nie wspominają o kosztach naprawy. Według przedstawicieli wykonawcy te muszą już leżeć po stronie spółki zarządzającej oczyszczalnią "Czajka". Według Kaczmarka gwarancja na instalację spalania osadów definitywnie minęła 30 kwietnia 2015 roku.

Data jest o tyle zaskakująca, że instalację oddano do użytku 31 grudnia 2012 roku. Skomplikowany obiekt miał więc tylko o cztery miesiące dłuższą gwarancję niż odkurzacz kupiony w markecie AGD (standardowo okres gwarancji liczy 24 miesiące).

Seria usterek w spalarni oczyszczalni "Czajka". Veolia komentuje

Przedstawiciel Veolia Water Technologies odniósł się też do sprawy licznych usterek powodujących wyłączenia spalarni. Kontrolerzy z inspekcji ochrony środowiska mówili o 99 wadach, ujawnionych już na etapie uruchomienia spalarni.

- Spalarnia to bardzo złożona instalacja techniczna składająca się z tysięcy elementów. Usterki niektórych z nich mogą się zdarzyć tak jak dzieje się to w przypadku wszelkiego rodzaju bardzo skomplikowanych i zaawansowanych instalacji technicznych. Nieprawidłowa obsługa, niezgodna z instrukcją, może również prowadzić do awarii - komentuje Łukasz Kaczmarek. Zapewnia, że dotąd VWT reagowała tak szybko, jak to możliwe na wszystkie usterki w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej.