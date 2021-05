Poznań. Radni PiS: powstanie skwer Marii i Lecha Kaczyńskich

Głos zabrał także Mateusz Rozmiarek, który tłumaczył umiejscowienie skweru. - Nie bez przyczyny wybraliśmy lokalizację przy pomniku Armii Poznań. Odbywa się tam wiele uroczystości – państwowych, lokalnych, patriotycznych. Jednym z filarów polityki Lecha Kaczyńskiego była polityka historyczna, nowoczesna państwowość. To będzie skwer, który w przyszłości będzie mógł być dowolnie zagospodarowany. Naszym zdaniem to godne miejsce do uczczenia pary prezydenckiej - mówił radny PiS.