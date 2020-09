Poznań. Nielegalne eksperymenty na pacjentach w szpitalu?

Lekarze pracujący w klinice przy ul. Długiej, podlegającej Uniwersytetowi Medycznemu, w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" powiedzieli, że na podanie leku Actilyse miał nalegać poprzedni szef kliniki. Według informacji "Polska The Times" szef kliniki zasiadał w radzie doradczej producenta leku i to on naciskał na zastosowanie go bez zachowania odpowiednich procedur.