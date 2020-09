Poznań. Mężczyzna zatrzymany przez CBA. Wystawiał fikcyjne faktury VAT na ponad 10 milionów złotych

Jak przekazał Wydział Komunikacji Społecznej CBA, do zatrzymania podejrzanego doszło w poniedziałek 14 września. Ze zgromadzonego materiału wynika, iż mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił co najmniej 652 nierzetelne faktury VAT. Ich łączna kwota to ponad 10 milionów złotych.