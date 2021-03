Poznań. Ksiądz bez maski nie wszedł do sądu. Poleciały wyzwiska

Ksiądz Michał Woźnicki w piątek 26 marca miał zeznawać w procesie ministranta Jakuba Z. Duchowny próbował wejść do sądu w Poznaniu bez maseczki ochronnej. Nie pozwoliły na to służby.

Koronawirus. Ks. Woźnicki bez maski. "Psu nałóż kaganiec"

Mundurowy odpowiedział, że nie ma kagańca. Na co kapłan: "wsadź sobie pan buzię pod rurę wydechową autobusu i powdychaj. Bo wdycha pan to, co wydycha".

Poznań. Ks. Woźnicki zwyzywał dziennikarza

Ksiądz zaatakował także redaktora "Gazety Wyborczej". - A tego fircyka pan widział, dziennikarza? Pedałek. Piotr Żytnicki, "Gazeta Wyborcza". Chłopców lubi. Może ktoś z was by się nadał? - powiedział salezjanin.

Koronawirus. Ks. Woźnicki z karą za brak maseczki

Mimo zakończenia rozprawy sądowej salezjanin nie opuścić budynku sądu. Dalej obrażał m.in. dziennikarza. - Sędzia już bez maski łazi. Z kochanką się idzie spotkać. Dziennikarz "Gazety Wyborczej", pedał, już się z jakimś partnerem spotyka. Usta w usta bez kagańca idzie. A może i dziewuchy też załatwia, bo on tam LGTB to, co leci. Jak pies i kot by się załapał albo koza, to też. Żytnicki, pedał, "Wyborcza" - mówił ksiądz Woźnicki.