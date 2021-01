Poznań. Młody duchowny popełnił samobójstwo. Słowa byłego zakonnika szokują

Poznań - to tu rozegrał się dramat młodego duchownego. Ksiądz Marian K. w kościele św. Michała Archanioła przystąpił do spowiedzi, po czym w przedsionku poznańskiej świątyni popełnił samobójstwo. Do tej tragedii odniósł się ks. Michał Woźnicki. Były salezjanin, którego wydalono z zakonu, wypowiedział oburzające słowa.

Ksiądz Michał Woźnicki Źródło: YouTube @W obronie Mszy Św. P-ń Wroniecka 9. Msza Trydencka