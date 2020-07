Poznaj zalety Wrocławia. Dlaczego warto zainwestować w mieszkanie w tym mieście?

Wrocław należy do czołówki największych rynków mieszkaniowych w kraju. Stolica Dolnego Śląska jako jedyne miasto w Polsce, została uwzględniona w rankingu „Quality of Living” na międzynarodowej liście najlepszych miast do życia w opinii swoich mieszkańców. Równocześnie, w 2018 roku European Best Destination uznał miasto najlepszą lokalizacją turystyczną w Europie. Skąd bierze się fenomen Wrocławia i co sprawia, że ludzie tak chętnie osiadają w tym mieście, a jego mieszkańcy są niezmiennie zadowoleni z miejsca zamieszkania?

(Materiały prasowe)