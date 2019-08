Pożegnanie Piotra Woźniaka-Staraka. Ks. Kazimierz Sowa: "Był wrażliwy i dobry. Czy to wystarcza człowiekowi? Pan Bóg o tym wie"

W czwartek wieczorem w Konstancinie-Jeziornie odbyła się msza żałobna w intencji Piotra Woźniaka-Staraka. Uroczystość odprawiło sześciu księży. Do żałobników zwrócił się ks. Kazimierz Sowa, który we wzruszających słowach wspomniał zmarłego producenta.

Ks. Sowa o słowach Agnieszki Woźniak-Starak

Ks. Kazimierz Sowa zwrócił się również do Agnieszki Woźniak-Starak, wdowy po Piotrze Woźniaku-Staraku. - Słyszeliśmy słowa z czytania listu do Koryntian, słowa o miłości. I może się komuś wydawać, że ten fragment Nowego Testamentu nie za bardzo pasuje do pożegnalnej uroczystości, jaką jest msza żałobna, ale to tylko pozory. Bo jeśli prześledzimy nekrologi i wspomnienia, które ukazały się przez ostatnie dni, z tym wspaniałym, Agnieszko Twoim wyznaniem dzisiaj, to dowiemy się, a właściwie przypomnimy sobie, że Piotr był po prostu dobrym człowiekiem – podkreślił duchowny, odwołując się do słów nekrologu, który w czwartek rano ukazał się na łamach Gazety Wyborczej.