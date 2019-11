Pożary w Kalifornii. Tysiące ewakuowanych, płonie ogromny obszar

Seria pożarów wybuchła na terenie kalifornijskiego hrabstwa Santa Barbara. Pożar szybko się rozprzestrzenia, a tysiące mieszkańców obszaru objętego ogniem zostały ewakuowane. Przyczyny pożaru pozostają nieznane.

Szalejący w Kalifornii żywioł zmusił do ewakuacji 5,4 tys. mieszkańców stanu. Ogień pojawił się na chwilę na jednej z dróg wyjazdowych, co spowodowało panikę wśród uciekających z regionu kierowców. Żywioł zagraża również głównym liniom energetycznym, które dostarczają prąd do południowej części hrabstwa Santa Barbara. W związku z tym odłączono kilka linii energetycznych. Bez prądu pozostaje 1,5 tys. gospodarstw domowych.