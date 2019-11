Turek. Potężny pożar zakładu meblowego. Trwa akcja gaśnicza

Chwilę po godzinie 2 w nocy z wtorku na środę wybuch potężny pożar w zakładach meblowych w Turku (woj. wielkopolskie). Na miejscu pracują 42 jednostki straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak relacjonuje turek.net.pl ogień strawił doszczętnie halę G16 w której znajdowało się 5 oddziałów firmy PROFIm przy ulicy Górniczej. To właśnie tam znajdowała się m.in. chromowania, lakiernia oraz magazyny.

- To olbrzymia tragedia dla miasta. Tylko na samej hali pracę starci najprawdopodobniej 300 pracowników - przekazał na konferencji prasowej starosta pow. tureckiego Dariusz Kałużny. - Razem z burmistrzem będziemy się starać pomóc. Pierwsze co zrobimy, to spotkamy się z dyrekcją firmy i będziemy rozmawiać - dodał.