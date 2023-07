Pożary pustoszą Europę. To ostrzeżenie także dla Polski

- W przyrodzie jest wiele takich gąbek, które zasysają wodę. To są np. zalewiska, bagna, torfowiska. Inną jest las jako taki, ściółka, łąki, tereny zalewowe. Jeżeli rzekę obudujemy, damy wysokie wały przeciwpowodziowe tylko po to, by tereny, które były zalewowe, można było sprzedać za duże pieniądze na osiedle, to kiedy wody w rzece jest nadmiar, to ona rzeczywiście płynie wysoko i spływa do Bałtyku. W momencie, gdyby nie było tych wałów, to by się rozlewała na obszarze i tam zostawała na dłużej w środowisku - tłumaczy ekspert.