Pożar w Siemianowicach Śląskich. Zadymiliśmy pół Europy

Problem z zanieczyszczoną wodą

Na szczęście, do zanieczyszczenia powietrza nie doszło. Problem jest jednak zanieczyszczenie cieków wodnych. W wyniku pożaru i akcji substancje gaśnicze oraz wypłukane chemikalia trafiły do pobliskiego Rowu Michałkowickiego, a ten wpada do Brynicy. Stamtąd woda płynie do Przemszy i do Wisły.