Pożar w Łebieniu. Zginęło ponad 200 zwierząt

Ponad 200 świń, cielaków, byków i krów zginęło w pożarze obory i chlewni w Łebieniu (woj. pomorskie). Z ogniem walczy 20 jednostek straży pożarnej. Pożar jest już opanowany, ale jego dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godz.

Do zdarzenia doszło po godz. 14 w Łebieniu. Zapaliła się obora i chlewnia. Na miejsce zostało skierowanych dwadzieścia wozów straży pożarnej. Po ok. 4 godz. strażakom udało się ugasić pożar. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać kolejne 4 godz. - podaje dziennikbaltycki.pl.

W pożarze zginęło ok. 200 zwierząt - świń, cielaków, byków i krów. Część z nich została poparzona, ale większość bydła udało się uratować. Dodatkowo podtruta została jedna postronna osoba, która odmówiła przewiezienia do szpitala. Na tę chwilę nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.