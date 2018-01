Pożar w Bielsku-Białej. Jedna osoba nie żyje

W sylwestrową noc w jednym z budynków w Bielsku-Białej wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła, jedna jest ranna.

Straż pożarna pojawiła się błyskawicznie. Mimo to nie udało się uratować jednego z domowników. Mężczyzna zmarł mimo prób reanimacji. Drugi mężczyzna został ranny - przewieziono go do szpitala w Siemianowicach Śląskich.