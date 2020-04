Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Chmura dymu nadciąga nad Warszawę

Biebrzański Park Narodowy. Pożar gasi kilkuset strażaków

- Jeśli chcemy sobie wyobrazić sobie tę powierzchnię, to jest to obszar wielkości około 8 tys. boisk piłkarskich. Jest to naprawdę ogromny obszar, gdzie giną zwierzęta, miejsca lęgowe tych zwierząt i jest to też trudny teren do działań strażackich - stwierdził Krzysztof Batorski.