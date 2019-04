Pożar Notre Dame. Rosjanie zostawiają przed ambasadą gotówkę na odbudowę katedry

Pożar Notre Dame. Pojawiają się nowe fakty w sprawie zdarzenia, które wstrząsnąło nie tylko Francją, ale i całym światem. Rosjanie zostawiają datki pod ambasadą Francji w Moskwie. Co więcej, udało się uratować słynnego koguta z iglicy katedry z cennymi relikwiami.

Co więcej, placówka wystawiła również księgę, w której wszyscy chętni mogą przekazać wyrazy wsparcia. Na Pałacu Zimowym w Petersburgu opuszczono flagę do połowy masztu. Jak przekonuje dyrektor Ermitażu (jednego z najważniejszych muzeów świata w Rosji - przyp. red.) Michaił Piotrowski, Związek Muzeów Rosji odbiera pożar Notre Dame "tak samo, jak ludzką tragedię".

Notre Dame w ogniu. Akcja strażaków

- Do nas należy to, aby zmienić tę katastrofę w okazję do spotkania się, głębokiej refleksji nad tym, kim byliśmy i kim musimy być, aby stać się lepszymi - mówił polityk. - Musimy odbudować tak wiele. Tak, odbudujemy katedrę i sprawimy, że stanie się ona jeszcze piękniejsza. Chcę, aby dokonało się to w ciągu pięciu lat - dodał Macron.