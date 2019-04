Emmanuel Macron: odbudujemy katedrę w ciągu 5 lat

W specjalnym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że państwo odbuduje spaloną katedrę Notre Dame w Paryżu w ciągu 5 lat. Pożar, który strawił dużą część świątyni, wybuchł w poniedziałek wieczorem.

- Do nas należy to, aby zmienić tę katastrofę w okazję do spotkania się, głębokiej refleksji nad tym, kim byliśmy i kim musimy być, aby stać się lepszymi - mówił Emmanuel Macron w orędziu do narodu. - Musimy odbudować tak wiele. Tak, odbudujemy katedrę i sprawimy, że stanie się ona jeszcze piękniejsza. Chcę, aby dokonało się to w ciągu pięciu lat - dodał polityk.