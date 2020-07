Powyborcze rachunki. Joachim Brudziński: Rafał Trzaskowski z krzywą gębą przyznał się do przegranej

W rozmowie z Polsat News Joachim Brudziński chwalił prezydenta za "polityczną klasę" oraz zaproszenie Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego . I przy okazji skrytykował prezydenta Warszawy.

- W przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, Rafałowi Trzaskowskiemu gratulacje "trudno" przeszły przez gardło. Na samo zaproszenie kręcił nosem, potem chciał podważać legalność wyborów. Na końcu z krzywą gębą przyznał, że wybory przegrał. Choć trzeba przyznać, że jego wynik był imponujący - mówił europoseł PiS.

Polityk Zjednoczonej Prawicy zapewniał, że czwartkowa rozmowa Duda-Trzaskowski to "poszukiwanie wspólnej osi porozumienia", choć chwilę wcześniej zarzucał brak klasy politycznym przeciwnikom. - Pomimo różnych opinii o mojej osobie, chcę zapewnić, że ze mnie to synogarlica pokoju. Ale też jestem jasno i twardo stąpającym po ziemi człowiekiem oraz politykiem - oświadczył Brudziński.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że partia podchodzi z pokorą do każdych kolejnych wyborów. - Nie jesteśmy tacy jak PO. Zawsze powtarzam, że PiS ma z kim przegrać, ale to nie znaczy że boimy się Hołowni czy Trzaskowskiego. My obawiamy się Polaków, którzy mogą nam "podziękować" przy urnach wyborczych - wyjawił europoseł.