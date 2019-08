Powstanie warszawskie. Szymon Hołownia: to dobrze, że dziś historycy pytają, czy było warto

"Być może dla niektórych jeżdżących z naklejkami 'Ja się tu urodziłem' wciąż jestem 'słoikiem', dla mnie to już jednak po prostu moje miasto" - napisał o Warszawie Szymon Hołownia. Publicysta wyjaśnił, co sądzi na temat oddawania hołdu powstańcom.

"Pierwszy sierpnia to dla mnie święta data. To dobrze, że dziś historycy pytają, czy było warto - może dzięki temu, ktoś kiedyś przed podjęciem decyzji (jakakolwiek by nie była) policzy raz jeszcze" napisał na Facebooku Szymon Hołownia.