Powstało nowe koło poselskie. W nim m.in. Piotr Liroy-Marzec

Nowe koło będzie nosiło nazwę "Wolni i skuteczni". Będą je współtworzyć posłowie Piotr Liroy-Marzec, Jacek Wilk oraz Jakub Kulesza. - Dzisiaj powstaje konfederacja środowisk wolnościowych i antysystemowych. (...) Wspólnie zmienimy kraj! - przekonywał Liroy-Marzec.

- Dzisiejszy dzień pokazuje, że liderzy potrafią się porozumieć, że mają dojrzałość do współpracy i to jest przede wszystkim bardzo silny sygnał dla tych wszystkich na tzw. dołach, dla działaczy, dla sympatyków, że to, na co tak długo czekali, czyli porozumienie, współpraca, w końcu się zaczyna - dodał Jacek Wilk.