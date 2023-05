Powrót śmiertelnej choroby. Na Wyspach boją się masowych zgonów

Bardzo zaraźliwa odmiana wirusa H5N1 spowodowała największą w Europie epidemię ptasiej grypy, a w efekcie - największy od dziesięcioleci pogrom ptaków. Ekolodzy ostrzegają, że może on doprowadzić do wyginięcia niektórych gatunków ptaków morskich, ponieważ to ich kolonie lęgowe zostały szczególnie dotknięte chorobą, pisze "The Guardian".