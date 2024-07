Powrót nieprzewidywalności. Czy Trump pomoże Tajwanowi? [OPINIA]

Nieprzewidywalność i zdolność do zaskakiwania nawet najbliższego otoczenia była cechą charakterystyczną pierwszej kadencji Trumpa. Niektórzy widzieli w tym nawet pewną zaletę. Sam Trump wielokrotnie twierdził, że gdyby to on był prezydentem, Putin nigdy nie napadłby na Ukrainę. To stwierdzenie wcale nie musi być nieprawdziwe. W 2022 roku Putin popełnił błąd w kalkulacjach, zakładając, że podzielony zachód, a przede wszystkim skompromitowana ewakuacją z Afganistanu Ameryka, nie przyjdą na pomoc Ukrainie. Elementem tej kalkulacji była niewątpliwie zmiana w Białym Domu - Putinowi mogło się zdawać, że łatwiej przewidzieć reakcję Bidena niż jego poprzednika.