Powrót do szkoły w połowie stycznia? Jarosław Gowin zabrał głos

Lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin zabrał głos ws. luzowania obostrzeń oraz ewentualnego powrotu uczniów do szkół. - Jeśli zachorowania będą się utrzymywać w obecnej skali, to w drugiej połowie stycznia dojdzie do rozluźnienia rygorów epidemicznych, czyli powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół - powiedział Gowin.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Powrót do szkół w drugiej połowie stycznia? Jarosław Gowin zabrał głos (PAP)