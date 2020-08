Powrót do szkoły. Sondaż: kto powinien decydować o zamykaniu placówek?

Już we wtorek rozpoczęcie roku szkolnego. Do szkół, mimo trwającej wciąż epidemii koronawirusa, wrócą setki tysięcy uczniów. Za ich bezpieczeństwo mają odpowiadać dyrektorzy szkół, jednak to nie oni mają decydować o ewentualnej możliwości wprowadzenia nauczania zdalnego. Co na ten temat sądzą rodzice?

Powrót do szkoły. Sondaż. Kto powinien decydować o zamknięciu szkoły? (ONS.pl, Fot: all_imageB)