Powrót do szkoły. Rok szkolny 2020/2021 kalendarz. Dni wolne od nauki

Powrót do szkoły. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się we wtorek 1 września. Jego zakończenie zaplanowane jest na 25 czerwca 2021 roku. Uczniowie odpoczywać będą w trakcie ferii zimowych, które w tym roku podzielone będą na cztery tury . Oto one:

Powrót do szkoły. Dni wolne od nauki

Kiedy w roku szkolnym 2020/2021 wypadają dni wolne od nauki? Są to:

Powrót do szkoły. Jakie zasady?

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Powrót do szkoły. Wytyczne

Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.