Powrót do szkoły od 25 maja. Jak będzie wyglądał? Poznaliśmy szczegółowe wytyczne MEN, GIS i MZ

Powrót do szkoły. Kolejny etap odmrażania gospodarki

Od 25 maja możliwy będzie powrót do szkoły dzieci z klas 1-3. Nie będzie obowiązkowy - ostateczną decyzję, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie, mają podjąć rodzice. Chociaż szkoły będą otwarte od 25 maja, to jednak nie będzie w nich realizowany program nauczania. Uczniowie z klas 1-3 będą mieć natomiast zapewnioną opiekę w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktycznymi.