Powrót do szkoły. Minister Przemysław Czarnek wyjawia, kiedy skończy się nauczanie zdalne

Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek potwierdził, że najprawdopodobniej po feriach - tak jak wcześniej zapowiadał minister zdrowia - uczniowie klas I-III wrócą do szkół. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Szef resortu edukacji był we wtorek gościem radiowej Jedynki. Pytano go między innymi o powrót dzieci do szkół po feriach, o którym mówił kilka dni temu on sam, a także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdaniem ministra Czarnka prawdopodobnie jako pierwsi do nauczania stacjonarnego wrócą najmłodsi uczniowie - z klas I-III.

- Ten scenariusz, o którym mówił minister Niedzielski, jest najbardziej prawdopodobny. To znaczy powrót do szkół klas I-III- stwierdził szef resortu edukacji. - Po pierwsze dlatego, że sytuacja pandemii koronawirusa, jeśli by się utrzymywała na tym poziomie, który widzimy obecnie, na poziomie około 10 tysięcy czy nieco poniżej 10 tysięcy zakażeń dziennie, to pewnie byłyby to okoliczności, dla których możemy zdecydować o powrocie do szkół klas I-III - tłumaczył.

Powrót do szkół. Minister Przemysław Czarnek wyjawia szczegóły

Zdaniem ministra nauka zdalna w najmłodszych klasach jest najmniej efektywna. Dlatego dzieci te powinny wrócić do szkoły w pierwszej kolejności, oczywiście z zapewnieniem rygoru sanitarnego.

Koronawirus w Polsce. Przemysław Czarnek o powrocie dzieci do szkół. Waldemar Kraska studzi emocje

- Ten wariant powrotu do szkół klas I-III jest najbardziej prawdopodobny, ale liczę na to, że sytuacja pandemiczna, dzięki odpowiedzialnej postawie całego społeczeństwa, ustabilizuje się na tyle, że będzie możliwość również jakiegoś hybrydowego powrotu do szkół także starszych klas. W pierwszej kolejności klas ósmych, maturalnych, najwyższych programowo klas szkół zawodowych - mówił Czarnek.

Szef resortu edukacji zapowiedział też, że nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane będzie szczepienie. - Zaproponowane dlatego, że szczepienia, jak wiemy, będą dobrowolne. Nie będziemy tutaj w żaden sposób nakładać jakiegokolwiek obowiązku, natomiast nauczyciele są jedną z pierwszych grup obok lekarzy, pielęgniarek, służb, które są na pierwszym froncie walki z COVID-em, zaraz po nich również nauczyciele. Jest to cały czas uzgadniane na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego i tak to podnosimy wszyscy, którzy jesteśmy na tym zespole zarządzania kryzysowego i obradujemy - mówił minister edukacji.

Minister dodał jednak, że nie ma szans na to, by nauczyciele zaszczepili się przed powrotem do szkół 18 stycznia, wiec przygotowywane jest też inne rozwiązanie, które ma poprawić ich bezpieczeństwo. - To badania przesiewowego nauczycieli, rozmawiamy o tym ze związkowcami, nauczycielami, po to, żeby jeszcze przed powrotem ta grupa nauczycieli, która by wracała do szkoły, była poddana badaniom na obecność koronawirusa, tak żeby również nauczyciele sami byli pewni co do swojego zdrowia i co do tego, że w tym środowisku nauczycielskim nie będą się wzajemnie zarażać - tłumaczył Przemysław Czarnek.

Źródło: polskieradio.pl