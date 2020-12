Powrót do szkół. Przemysław Czarnek: rozważamy pięć wariantów nauki po 17 stycznia

Powrót do szkół. Jak poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, cztery warianty, z pięciu rozważanych, dotyczą "powrotu w jakimś stopniu uczniów do szkół". - Wszystko po to, by przygotować szkołę absolutnie precyzyjnie do powrotu - dodał minister.

