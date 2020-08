Powrót do szkoły. Jakie zasady? Kary za zatrzymanie ucznia w domu

Powrót do szkoły. Jakie kary za zatrzymanie ucznia w domu?

Jak informuje MEN, od 1 września zatrzymanie dziecka w domu w obawie przed zakażeniem koronawirusem będzie uznawane za naruszenie obowiązku szkolnego. Stanie się tak, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka lub innych członków rodziny. Za to przewinienie grozi kara grzywny do 10 tys. złotych. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 7. do 18. roku życia.