Powrót do szkoły. Dziecko zakaziło się koronawirusem w szkole. Czy można ubiegać się o odszkodowanie?

Powrót do szkoły. Czy można ubiegać się o odszkodowanie za zakażenie koronawirusem w szkole?

Od wtorku wszystkie dzieci wracają do szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że choć nadal szaleje epidemia koronawirusa, to szkoły będą funkcjonować normalnie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można przejść na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Nie brakuje jednak rodziców, którzy obawiają się, że ich dzieci zakażą się koronawirusem w szkole. Czy można ubiegać się o odszkodowanie za zakażenie koronawirusem w szkole? Są prawnicy, którzy twierdzą, że nie ma podstawy prawnej, by ubiegać się o takie odszkodowanie. Gdyby tak było, to szkoły płaciłyby odszkodowanie nawet za zachorowanie na grypę.

- Myślę, że wiele rodziców będzie próbowało dochodzić od szkoły odpowiedzialności na zasadzie winy, która mogłaby polegać na niezapewnieniu właściwego nadzoru nad uczącymi się dziećmi. Pamiętajmy, że szkoła musi zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i przebywania uczniów w szkole - komentuje w "Dzienniku Gazeta Prawna" prawnik Adam Walas.

Powrót do szkoły. Jakie zasady?

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.