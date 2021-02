Powrót do szkół w Wielkiej Brytanii na różnych zasadach. Ryzykowny plan Borisa Johnsona

Dzieci w wieku 3-7 lat w Walii poszły w poniedziałek 22 lutego do szkół. Do nauki stacjonarnej wróci również część studentów. Walijski rząd zdecydował również, że kolejne grupy uczniów do szkół pójdą ich śladem w połowie marca.

Podobną strategię przyjęła również Szkocja. 22 lutego to dzień powrotu do szkół uczniów klas 1-3, a także części licealistów.

Wielki powrót do szkół w Anglii już 8 marca

Jeszcze w poniedziałek premier Boris Johnson ma przedstawić plan odmrażania gospodarki na kolejne tygodnie. Wszystko wskazuje na to, że jednym z jego elementów będzie również powrót do szkół.

Jak informuje "Daily Mail", zgodnie z założeniami Borisa Johnsona powrót do szkół w Anglii nie będzie przebiegał stopniowo. Jego plan zakłada równoczesny powrót do szkolnych murów wszystkich uczniów w tym samym czasie. Kiedy to nastąpi? Wiele wskazuje na to, że już 8 marca. Minister ds. szczepionek Nadhim Zahawi powiedział GMB ITV: "8 marca to data, w której chcemy, aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym wróciły do ​​szkoły".