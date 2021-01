Powrót do szkół. Pierwszy dzień nauki stacjonarnej. "Dziecko płakało ze szczęścia"

- W poniedziałek była na nogach już o 5 rano. To dopiero początki, dzieci właśnie się poznają, więc córka tym bardziej tęskniła do nowych koleżanek i kolegów. Bardzo się cieszyła, że w końcu ich zobaczy - mówi WP Wioleta.

Obostrzenia i powrót do szkół. Adam Niedzielski zdradza plan

Powrót do szkół. "Na pewno będę mogła wrócić?"

Aleksandra Toboła, mama uczennicy I klasy szkoły podstawowej z Warszawy, przyznaje, że jej córka bardzo ucieszyła się na powrót do szkoły, ale nie do końca dowierzała. - Dopytywała jeszcze w niedzielę, czy aby na pewno będzie mogła wrócić. Gdy zapewniliśmy ją z mężem, że tak, spakowała plecak i czekała na poniedziałkowy poranek - mówi mama dziewczynki.

Powrót do szkoły. Nawet buntownik był zadowolony

Lidia, mama z Bydgoszczy, opowiada: - Mam trójkę dzieci, dwoje w klasach I-II. Czas edukacji zdalnej mocno nas zmęczył. Córka w II klasie bardzo się cieszy na powrót, zwłaszcza z powodu spotkania koleżanek. Syn natomiast, który chodzi do klasy I, na początku nie cieszył się, że stacjonarna szkoła wraca. Wręcz buntował się. To z powodu tego siedzenia w domu, po prostu odwykl zupełnie. Zapomniał już, co to szkoła, i naturalnie będzie to dla niego ponowna adaptacja.