Powróciły masowe egzekucje. Na liście 150 osób. "Przerażające zjawisko"

Badaczka zwróciła uwagę, że w irackim wymiarze sprawiedliwości dochodzi do przekroczeń praw człowieka. Nieprawidłowości i wady systemu sądowniczego są dobrze udokumentowane. Zgromadzone materiały są dowodem na to, że wielu oskarżonych jest pozbawionych prawa do sprawiedliwego procesu.