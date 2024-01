Wpuszczają Chińczyków. Po tygodniu Szwajcaria postawiła Pekinowi żądania

Zwracając się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwajcaria wezwała w szczególności do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zakresu arbitralnych zatrzymań, które mogą stanowić "zbrodnię przeciwko ludzkości" w Xinjiangu. Przedstawiciel szwajcarskiej misji przy ONZ zażądał od Pekinu wdrożenia zaleceń zawartych w raporcie w sprawie Xinjiangu autorstwa byłej Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, a także dostosowania ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu do prawa międzynarodowego.