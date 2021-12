Powołuje się na niego Ziobro. Quatremer: odkryłem, że żandarm zachowuje się jak złodziej

Na uwagę prowadzącej rozmowę Doroty Bawołek, że wykorzystywanie przez polityków publicznych pieniędzy w prywatnych celach, to żadna nowość, odparł, iż w tym przypadku "mamy do czynienia z unijnym stróżem prawa". - Czyli tym, który wskazuje państwom, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu, co jest defraudacją, a co nie. Jakże mogę mieć zaufanie do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego twierdzącego, że unijny budżet - pani pieniądze, moje pieniądze - był właściwie wykorzystany, skoro to sam Trybunał dopuszczał się defraudacji? - tłumaczy Quatremer.