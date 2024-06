Powódź błyskawiczna w Małopolsce. "Strażacy nie mogą dojechać do zalanych domów"

Jak podaje "Gazeta Krakowska", bardzo zła sytuacja występuje w tym także momencie w Sułoszowie, gdzie DW-773 znajduje się pod wodą, która spływa przez Grodzisko (Gm. Skala) do Ojcowa. Służby apelują do turystów, którzy są w tym momencie w Ojcowie oraz okolicy, aby pozostali w swoich kwaterach, do momentu opadnięcia wody, ułamek sekundy może doprowadzić do tragedii.