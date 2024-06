Powódź błyskawiczna pod Lublinem. Zarwała się droga

- Trudna sytuacja była w całym województwie. Ulewy szły od Kraśnika, przez takie miejscowości, jak Bychawka, aż do Lublina. Tutaj było najwięcej zdarzeń. W sumie do północy prowadziliśmy w regionie 111 interwencji, związanych z silnymi opadami deszczu. Wszystkie udało się nam zakończyć. Dzisiaj, we wtorek, już na szczęście pada mniej - relacjonuje Wirtualnej Polsce bryg. Jarosław Hamaluk z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.