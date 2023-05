PowiedzCześćRóżnorodności razem z nami! Takiej kampanii społecznej jeszcze nie było!

Moc osobistych historii w miejscach pracy

#PowiedzCześćRóżnorodności to kampania społeczna, która jest świadectwem takiego podejścia w biznesie. Oddaje głos pracownikom i pracownicom konkretnych firm. Zaprasza ich do tego, by opowiedzieli o sobie, pokazali, co jest dla nich ważne, ale też podzielili się tym, jak osobiste doświadczenia budują miejsca pracy. Czy przekłada się to na atmosferę w zespole i wzajemną chęć współpracy? Czy pracodawcy - znając lepiej swoich pracowników i pracownice - skuteczniej odpowiadają na ich potrzeby?