Poważne obawy Zachodu. Putin może zyskać przewagę

Jednak niektórzy zachodni sojusznicy pozostają ostrożni wobec przyspieszenia zachodniego wsparcia. Mimo że Niemcy ogłosiły w środę, że dostarczą Ukrainie czołgi typu Leopard, to kanclerz Olaf Scholz jednocześnie stwierdził: "musimy zawsze bardzo jasno powiedzieć, że zrobimy to, co jest konieczne i możliwe, by wesprzeć Ukrainę, ale jednocześnie zapobiec eskalacji wojny do działań zbrojnych między Rosją a NATO".