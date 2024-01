- To kolejne potworne stwierdzenie, ale jest odbierane jako "to jest Borrell". Swoją drogą, dokładnie tak samo jest to odbierane w krajach Unii Europejskiej. Traktują to dokładnie tak samo, z innym podtekstem o innym zabarwieniu emocjonalnym, ale mówią też: "To Borrell" - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.