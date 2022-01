Potworna zbrodnia w Łodzi. Przerażające wpisy sprawcy w sieci

10 stycznia, około godz. 5:30, Mariusz G. wszedł do mieszkania swojej 63-letniej sąsiadki. 21-letni mężczyzna zadał kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem. "Fakt" dotarł do przerażających szczegółów zbrodni. Jak się okazuje, mężczyzna nie tylko publicznie pisał o nienawiści do sąsiadki, ale stworzył utwór, w którym wyrażał nadzieję, że kobietę ktoś zabije.