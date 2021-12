Wraca makabryczna zbrodnia sprzed lat. 54-latka odpowie za śmierć męża?

Prokurator dodał, że kobieta nie pomagała fizycznie, ale udzielała kluczowych informacji dla głównego sprawcy tej zbrodni. 54-latka nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Będą one weryfikowane. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wnioskowali o to śledczy.