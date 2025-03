Potrzebujemy Unii, a nie utopii [OPINIA]

By jednak to docenić i dostrzec, trzeba wyleczyć się z pewnej, ciągle powtarzanej tu i ówdzie, euroutopii. Tak jak bowiem Stany Zjednoczone nie rozwiążą problemów Europy, tak Unia Europejska nie zastąpi, bo zastąpić nie może, europejskich państw narodowych w ich politykach bezpieczeństwa.

Unia Europejska jest i długo pozostanie jednym ze źródeł gospodarczej "belle epoque" Rzeczpospolitej ostatnich 20 lat. Niebywałego skoku cywilizacyjnego, który uczynił Polskę krajem zasobnym, zdolnym między innymi przeznaczyć na swą obronność dziesiątki miliardów euro rocznie. To obecność w Polski w Unii Europejskiej daje dziś polskim politykom i dyplomatom na całym świecie szczególny polityczny status, a polskim firmom wartość dodaną. I to korytarze i kuluary codziennej unijnej polityki tworzą dogodną przestrzeń dla tworzenia – tak Polsce dziś potrzebnych – regionalnych sojuszy na rzecz bezpieczeństwa, z Bałtami, Skandynawią czy Europą Środkową. A także dla szukania dodatkowego wsparcia finansowego na politykę bezpieczeństwa, z liczącego w roku 2025 prawie 200 mld euro wspólnego europejskiego budżetu.

Nie ma wszak w jednoczącej się Europie jednego wspólnego europejskiego narodu, a Unia Europejska nie jest – i oby nigdy nie stała się – jednym europejskim państwem. Zaś polityka bezpieczeństwa, związana z definiowaniem najważniejszych zagrożeń, określaniem własnych interesów, i gotowością do głębokich wyrzeczeń, jest i pozostanie domeną państw narodowych. Bo to narodowa, a nie wspólna europejska perspektywa geograficzna i historyczna definiuje wyzwania poszczególnych państw (inne Polski i Bałtów, inne Grecji, a inne Hiszpanii i Portugalii). To poszczególne narody, a nie europejskie społeczeństwo, dają liderom Unii władzę i oczekują od nich odpowiedzialności za ich narodowe interesy. To wreszcie szczególna więź narodowa – a nie tożsamość europejska - tworzy ową niepowtarzalną moralną materię patriotyzmu i gotowości do poświęcenia, materię z której uszyte są mundury i etos wszystkich armii świata.