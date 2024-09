"Potrzebujemy wojowników, szturmowców"

- Potrzebujemy wojowników, strzelców i szturmowców. Tych, którzy na pierwsze wezwanie prezydenta pobiegną do urzędu rejestracji i poboru do wojska, a nie w stronę Górnego Larsu - wyjaśnił w rozmowie z The Moscow Times kremlowski urzędnik.