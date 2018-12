Potrzebujący przychodzą setkami. To największa taka wigilia

Jak co roku na krakowskim Rynku pojawili się bezdomni, ubodzy, wolontariusze i tysiące porcji świątecznych potraw. To największa taka wigilia w Polsce. - Za każdym razem mam łzy w oczach - mówi Michał Kościuszko, jeden z jej organizatorów.

- To się nie zmienia. To są mocne obrazki. Zwłaszcza jak widzimy nie tylko starsze osoby, ale też dzieci, które stoją w kolejce po ciepłą zupę - mówił Michał Kościuszko na antenie RMF FM. - To ludzie, których życie nie oszczędziło. Z drugiej strony, kiedy już się spotkamy, wydamy ciepłą zupę, damy paczkę to już widać odrobinę szczęścia na twarzach - dodawał.